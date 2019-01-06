Боевики штурмуют удерживаемый оппозицией город в провинции Алеппо

Вооруженные столкновения развернулись в сирийском городе Атариб на западе провинции Алеппо между террористами из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" и группировками вооруженной оппозиции. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.

Вооруженные столкновения между "Хайат Тахрир аш-Шам" и группировками вооруженной оппозиции продолжаются уже несколько дней в провинции Идлиб. По данным телеканала, "Хайат Тахрир аш-Шам"* полностью захватила контроль над населенными пунктами к западу от Алеппо после отхода со своих позиций боевиков группировки "Нур ад-дин аз-Зенки" в город Африн, контролируемый турецкими ВС.

Как сообщается, данный момент "Хайат Тахрир аш-Шам" пытаются захватить Атариб. Канал утверждает со ссылкой на корреспондента, что сирийские военные самолеты нанесли три авиаудара по позициям террористов, однако официальных заявлений по этому поводу не поступало.

Ранее Атариб избежал участи других населенных пунктов, близких к провинции Идлиб, и там не разворачивались столкновения боевиков, отмечает канал.

По данным источника телеканала в Атарибе, террористы потребовали выхода из города двух командиров операции "Щит Евфрата" в качестве условия для прекращения атак на город. Кроме того, террористы потребовали сдачи оружия защитниками города, а также передачи им контроля над всеми КПП в городе и жизненно важной инфраструктурой, а также выдачи 250 интересующих группировку боевиков.