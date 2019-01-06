В Каире при взрыве бомбы около церкви погиб сапер

При обезвреживании самодельного взрывного устройства в Египте погиб сапер. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

Отмечается, что бомбу обнаружили около церкви, находящейся восточнее Каира. По словам источников, она находилась в сумке. При обезвреживании пострадал еще один человек.