В Бразилии произошло сильное землетрясение
6 января 2019 09:57 172
Землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло в субботу в северо-западном бразильском штате Акри. Об этом сообщила Геологическая служба США. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, передает ТАСС.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 89,1 км к западу от муниципалитета Тарауака с населением 16,5 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 575,3 км.
Данных о пострадавших, угрозе цунами или разрушениях на данный момент нет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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