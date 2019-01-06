В Бразилии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,8 баллов произошло в субботу в северо-западном бразильском штате Акри. Об этом сообщила Геологическая служба США. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, передает ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 89,1 км к западу от муниципалитета Тарауака с населением 16,5 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 575,3 км.

Данных о пострадавших, угрозе цунами или разрушениях на данный момент нет.