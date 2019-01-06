Самый юный в мире криптомиллионер в 334-й раз "похоронил" биткоин

К сегодняшнему дню, согласно данным 99bitcoins, биткоин "умирал" уже 334 раза. Примечательно, что автором последнего "некролога" стал самый молодой в мире криптомиллионер Эрик Финман, в свое время сколотивший на криптовалюте неплохое состояние. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В 2012 году Эрик Финман инвестировал подаренную ему любимой бабушкой тысячу долларов в мало кому известный тогда биткоин, а в январе 2014 продал монеты уже за $100 000.

В том же году он запустил собственный бизнес, основал сервис репетиторов через интернет с видеочатом Botangle, наняв 20 сотрудников - программистов, дизайнеров и аниматоров. Позже запустил краудфандинговую кампанию на Indiegogo, начав сбор средств на производство шлемов виртуальной реальности Marvel, совместимых с Android-телефонами.

К концу 2018 году состояние Финмана оценивалось уже в $4 млн, благодаря чему он даже выиграл у родителей спор - Эрику было обещано, что если ему удастся стать миллионером до 18 лет, ему позволят не поступать в колледж.

И хотя именно биткоину он обязан своим сегодняшним успехом, недавно в интервью Marketwatch Эрик Финман заявил, что перспектив у главной криптовалюты больше нет.

"Биткоин мертв, он слишком фрагментирован. Там очень много внутренних распрей, я не думаю, что все это продлится слишком долго. Возможно, будет еще одно или два ралли, но в долгосрочной перспективе он мертв", - сказал он.

Более того, Финман назвал мертвым и Litecoin, который с декабря прошлого года упал в цене более чем на 95%, вернувшись к значениям мая 2018.

"Litecoin уже некоторое время как мертв. Это как закат солнца, когда до полной темноты остается еще восемь минут", - сказал он.

По мнению Финмана, наибольший шанс на успех имеют криптовалюты, на основе которых создаются различные проекты. К ним он, например, причисляет Ether и Zcash. Также он положительно отозвался о технологии Bitcoin Cash, однако считает плохим маркетинговую составляющую проекта.

Напомним, что юбилейная 300-я "смерть биткоина" состоялась в мае этого года, когда обозреватель Forbes Франс Коппола написала, что "ахиллесовой пятой" биткоина является огромное количество электроэнергии, которое требуется для майнинга.