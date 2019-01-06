Жители дома в Магнитогорске подали почти 30 заявлений на аренду жилья
6 января 2019 10:27 81
Почти 30 заявлений на аренду жилья подано жителями дома города Магнитогорск Челябинской области, где взорвался газ и обрушился подъезд. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале главы региона Бориса Дубровского.
"На текущий момент подано 27 заявлений на аренду жилья. Семьям и жителям будет выплачиваться до 15 тысяч рублей в месяц в течение одного квартала", - говорится в сообщении.
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов извлечены тела 39 человек.
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