Жители дома в Магнитогорске подали почти 30 заявлений на аренду жилья

Почти 30 заявлений на аренду жилья подано жителями дома города Магнитогорск Челябинской области, где взорвался газ и обрушился подъезд. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале главы региона Бориса Дубровского.

"На текущий момент подано 27 заявлений на аренду жилья. Семьям и жителям будет выплачиваться до 15 тысяч рублей в месяц в течение одного квартала", - говорится в сообщении.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов извлечены тела 39 человек.

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