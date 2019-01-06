Физалии на австралийских пляжах ободгли более 2,5 тыс человек

На юго-восточном побережье Австралии более 2,5 тысяч человек получили ожоги ядовитых физалий. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, в воскресенье сообщает издание Вrisbane Times.

Как рассказали в службе спасения штата, только за последние два дня от физалий пострадали 2360 человек. Часть из них госпитализировали в больницы в состоянии анафилактического шока. Из-за сильного ветра физалий выбрасывает на берег, и от них даже гуляющие по пляжам люди.

Причиной такого "нашествия" физалий стали погодные условия. Служба спасения штата выпустила предупреждение для отдыхающих, предписывающее воздержаться от купания и отдыха у южного побережья Квинсленда. Ряд пляжей в городах Голд-Кост, Кулангатта и Саншайн-Кост полностью закрыты для посещения.

Физалии - колонии полипоидных особей, внешне напоминающие медузу, широко известны под названием "португальский кораблик". Яд физалий опасен для человека даже спустя несколько дней после ее гибели.