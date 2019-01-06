Россия и Иран проведут учения на Каспии

Иранские ВМС готовятся к проведению совместных военно-морских учений с ВМФ России в Каспийском море. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил командующий иранскими ВМС, контр-адмирал Хоссейн Ханзади.

"Военно-морские силы Ирана и ВМФ России запланировали проведение тактических, спасательных и антипиратских совместных учений, которые будут проведены в ближайшее время", - заявил Ханзади в интервью агентству Mehr.

Ханзади отметил, что сотрудничество между военно-морскими силами Ирана и России укрепилось за последние годы.

"Совместные учения между Ираном и Россией, безусловно, приведут нас к более высокому уровню морского сотрудничества на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях", - добавил он.

Совместные военно-морские учения Ирана и РФ проводились в Каспийском море в 2015 году.