В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

Более 1 тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1040 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 371 человек (женщин - 111, детей - 189), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 669 человек (женщин - 201, детей - 341)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 206 человек. Российская сторона провела адресную благотворительную помощь 15 семьям погибших военнослужащих САР в Алеппо.

Инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожены 36 взрывоопасных предметов, в том числе одно самодельное взрывное устройство.