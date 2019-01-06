На борту самолета American Airlines загорелась электронная сигарета

Электронная сигарета одного из пассажиров стала причиной возгорания на борту самолета авиакомпании American Airlines сразу после приземления в международном аэропорту О'Хара в Чикаго. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает местное издание Chicago Sun-Times.

По данным газеты, к возгоранию привела перегревшаяся батарейка электронной сигареты.

По словам представителя авиалиний Лесли Скотт, небольшой пожар был сразу потушен, никто из 138 пассажиров не пострадал.

Об инциденте сообщили в Федеральную авиационную администрацию, которая среди прочего занимается обеспечением безопасности гражданской авиации.

"В рамках программы по управлению безопасностью и уменьшению рисков, мы всегда оцениваем дополнительные способы улучшения существующих процедур для повышения безопасности на борту", - заявила Скотт.