В России маршрутка столкнулась с легковушкой, погиб человек

Маршрутное такси врезалось в легковой автомобиль на трассе под Волгоградом: водитель легковушки погиб, шесть человек пострадали. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, в воскресенье утром произошло лобовое столкновение маршрутного такси Ford Transit (рейс "Волжский - Воронеж") и легкового автомобиля Ford Focus на 767-м километре трассы Р-22 в Волгоградской области.

"Водитель легкового автомобиля погиб, его два пассажира в больнице. Четырем пассажирам микроавтобуса оказана помощь", - заявили РИА Новости в полиции.

По словам собеседника агентства, предварительная причина ДТП - выезд маршрутки на встречную полосу