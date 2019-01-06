В России маршрутка столкнулась с легковушкой, погиб человек

6 января 2019 12:58

Маршрутное такси врезалось в легковой автомобиль на трассе под Волгоградом: водитель легковушки погиб, шесть человек пострадали. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, в воскресенье утром произошло лобовое столкновение маршрутного такси Ford Transit (рейс "Волжский - Воронеж") и легкового автомобиля Ford Focus на 767-м километре трассы Р-22 в Волгоградской области. 

"Водитель легкового автомобиля погиб, его два пассажира в больнице. Четырем пассажирам микроавтобуса оказана помощь", - заявили РИА Новости в полиции.

По словам собеседника агентства, предварительная причина ДТП - выезд маршрутки на встречную полосу

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az