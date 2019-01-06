Эрдоган планирует посетить Россию в январе

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен в январе нанести визит в Россию. Об этом, как передает Day.Az сообщили РИА Новости в пресс-службе Эрдогана.

"Наш президент нанесёт визит в Россию в течение января, точная дата пока не определена", - сказали агентству в пресс-службе Эрдогана.

В конце декабря Эрдоган говорил о намерении посетить в ближайшие дни посетить Москву с визитом и встретиться с Путиным для обсуждения ситуации в Сирии. Эрдоган отмечал, что накануне его визита Россию посетит турецкая делегация.

В конце декабря Россия и Турция обсудили вопросы борьбы с терроризмом в Сирии на встрече в формате "2+2" с участием министров обороны и иностранных дел двух стран. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция намерена продолжить "активную работу и координацию" с российскими коллегами, чтобы ускорить приближение политического урегулирования в САР.