Польская полиция задержала хозяина квест-рума, где сгорели пять человек

Польская полиция задержала хозяина квест-рума, где при пожаре погибли пять девушек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик на пресс-конференции в Варшаве в воскресенье.

В пятницу пять несовершеннолетних девушек погибли при пожаре в ходе игрового квеста в польском Кошалине, еще один человек тяжело пострадал.

"Сразу после трагедии мы предприняли действия, направленные на установление лиц, занимающихся этой деятельностью. Как оказалось, это 28-летний житель Великопольского воеводства, ранее несудимый", - сказал Шимчик.

По его словам, задержанный был доставлен в Кошалин, прокуратура будет проводить следственные действия с его участием.

По условиям квеста, дверь на выход участники могли открыть только тогда, когда выполнят все задания. В момент, когда начался пожар, они не выполнили и половины заданий. По предварительным данным, в помещении, где произошел пожар, были существенные нарушения правил пожарной безопасности. Речь идет среди прочего об отсутствии надлежащих возможностей для эвакуации людей, неправильно выполненной электропроводке и неправильной установке отопительных приборов.

Воскресенье в Кошалине объявлено днем траура. Отменены все торжественные мероприятия. По улицам города даже не пройдет традиционное шествие Трех королей.