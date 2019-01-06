Все порты Сирии закрыли из-за циклона

Министерство транспорта Сирии сообщило в воскресенье о закрытии всех морских портов страны из-за надвигающегося циклона, сопровождающегося ураганным ветром и осадками. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Все морские порты и причалы закрыты для морской навигации ввиду погодных условий", - сообщает пресс-служба ведомства.

Государственная метеорологическая служба Сирии сообщила, что страна подвергнется с воскресенья воздействию циклона с порывами юго-западного ветра до 70 километров в час. На большей части территории Сирии ожидаются ливни, а в горных районах - снегопады, не исключено закрытие ряда дорог из-за снежных завалов.