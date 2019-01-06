ДТП в России, погибло четыре человека

Четыре человека погибли в результате ДТП на трассе под Тюменью. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

По данным ведомства, столкновение автомобилей Toyota и Renault произошло около 9.00 мск на 194-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень под Тюменью.

"В аварии погибли оба водителя, а также двое пассажиров Renault, ехавшие на заднем сиденье автомобиля - пожилая женщина и ребенок. Личности погибших устанавливаются. Пассажирка с переднего сиденья Renault доставлена в больницу с тяжелыми повреждениями", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются, добавили в ведомстве.