"Желтые жилеты" в Париже атаковали офис спикера правительства Франции - ФОТО

Во время волны протестов "желтых жилетов" в Париже участники акции атаковали офис спикера правительства страны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает Аssociated Press.

Сам пресс-секретарь французского правительства Бенджамин Гриво и его команда были эвакуированы после того, как нападавшие частично разрушили парадные двери здания.

"Это было нападение не на меня. Это было нападение на институты, демократическую форму правления", - отметил позже Гриво.

Стоит отметить, что это нападение на государственную собственность было первым с момента возобновления протестов "желтых жилетов". По оценкам главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в акции в разных городах страны приняли участие около 50 тысяч человек, а в самом Париже насчитали около 3500 протестующих.

Протесты "желтых жилетов", участники которых выступали против повышения цен на бензин, начались 17 ноября. Позже протесты начали сопровождаться массовыми столкновениями с полицией, погромами, поджогами машин, магазинов и банков.