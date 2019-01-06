Названа худшая авиакомпания года

Ирландский лоукостер Ryanair, который в 2018 году начал полеты в Украину, в шестой раз назвали худшей авиакомпанией года. Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, к такому выводу на основании опросов пассажиров пришла британская Which, которая специализируется на исследованиях потребительского рынка.

Основной причиной "провала" Ryanair в 2018 году в Which назвали частые отмены рейсов из-за забастовок пилотов. Кроме того, в "минус" сыграли новые правила по провозу ручной клади и багажа, а также снижение пунктуальности рейсов.

В результатах опроса отмечается, что "тысячи респондентов" заявили о нежелании вновь пользоваться услугами Ryanair, даже если билеты будут дешевле, чем у конкурентов.

В ТОП-3 худших авиакомпаний попали также Wizz Air и Thomas Cook Airlines. Первые места в рейтинге заняли Aurigny Air Service, Swiss Airlines, Jet2, Norwegian и KLM.

Впрочем, как отмечает издание The Guardian, в Ryanair не согласны, что являются худшей авиакомпанией, и называют этот рейтинг "бесполезным".

"Количество пассажиров Ryanair выросло на 80% за последние шесть лет, а сайт Ryanair стал самым посещаемым авиасайтом в мире. Эти факты свидетельствуют о том, что потребители хотят чего-то большего, чем нерепрезентативный опрос", - заявил представитель компании.