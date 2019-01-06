Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.

По информации издания, Мухаммад V сложил с себя полномочия главы государства в соответствии со статьей 32(3) федеральной конституции Малайзии.

"Его Величество проинформировал об этом (об отречении от престола - ред.) официально, направив письмо Конференции правителей", - говорится в цитируемом газетой заявлении чиновника при королевском дворце.

Мухаммад V поблагодарил членов Конференции, ранее избравших его королем Малайзии, а также выразил глубокую признательность премьер-министру и федеральному правительству страны.

По информации издания, Мухаммад V намерен вернуться в родной султанат (штат) Малайзии Келантан. О причинах отречения от престола не сообщается.

Мухаммад V, султан малайзийского султаната Келантан, родился 6 октября 1969 года в Малайзии в султанате (штате) Келантан. Образование получил в Малайзии, Таиланде и Великобритании. В 2016 году Мухаммад V был избран на пятилетний срок королем Малайзии.