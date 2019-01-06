В Индии в ДТП погибли одиннадцать паломников

Одиннадцать паломников погибли в результате ДТП в округе Пудуккоттай штата Тамилнад на юге Индии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание India Today.

По информации издания, паломники возвращались домой после посещения храма бога Айяппана в городе Сабаримала (штат Керала) - одного из самых популярных мест паломничества в стране. Автомобиль, в котором находились паломники, столкнулся с грузовиком.

Сообщается, что семь человек погибли на месте происшествия, еще четверо позднее скончались в больнице.

По данным местной полиции, личности погибших пока не установлены, однако отмечается, что все они были из штата Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии.