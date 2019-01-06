В Париже на акцию протеста "желтых жилетов" собрались сотни женщин

Сотни участниц протестного движения "желтые жилеты" собрались в воскресенье в Париже на площади Бастилии, мужчин на акции немного. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает радиостанция France Info.

По ее данным, женщины вышли на акцию протеста в 11.00, держа в руках желтые шары и исполняя "Марсельезу". Они окружили площадь Бастилии, затруднив движение транспорта, а оттуда направились на площадь Республики.

На акцию протеста в субботу вышли около 50 тысяч человек.

Протесты "желтых жилетов" начались в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился ряд других. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.