Израиль продолжает борьбу против иранских сил в Сирии, заявил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о решимости в сдерживании иранской агрессии на Ближнем Востоке. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила в воскресенье его пресс-служба.

"Наша позиция ясна: мы продолжаем действовать против создания иранского военного плацдарма в Сирии, в том числе и в эти дни. Мы выступаем против всех, кто угрожает или пытается угрожать безопасности Израиля", - цитируется в сообщении заявление Нетаньяху, которое он сделал на заседании правительства 6 января.

Выступая перед членами кабинета министров, премьер сообщил, что в ходе встречи с находящимся с визитом в Израиле советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном намерен обсудить ряд важных вопросов.

"Сегодня вечером я встречусь с советником по национальной безопасности США, старым другом Джоном Болтоном. Я обсужу с ним усилия по сдерживанию иранской агрессии в нашем регионе, ситуацию в Сирии в свете решения президента Трампа о выводе войск и в продолжение моего разговора с президентом Путиным, а также углубление постоянно укрепляющегося оперативно-разведывательного сотрудничества между Израилем и Соединенными Штатами", - передает пресс-служба слова Нетаньяху.