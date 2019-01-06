Аэропорт "Хитроу" заблокировали из-за подозрительного предмета

6 января 2019 18:49

Лондонская полиция изучает подозрительный предмет, найденный при проверке багажа во втором терминале столичного аэропорта "Хитроу", вход в зону контроля безопасности перекрыт.
"Полиция в "Хитроу" изучает предмет багажа во втором терминале. О пострадавших не сообщается", - сообщила полиция в Twitter. 

Газета Daily Mirror пишет со ссылкой на очевидцев и правоохранительные органы, что зона контроля безопасности заблокирована, находящихся внутри людей не выпускают, повсюду полицейские собаки.

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