Аэропорт "Хитроу" заблокировали из-за подозрительного предмета
6 января 2019 18:49 179
Лондонская полиция изучает подозрительный предмет, найденный при проверке багажа во втором терминале столичного аэропорта "Хитроу", вход в зону контроля безопасности перекрыт.
"Полиция в "Хитроу" изучает предмет багажа во втором терминале. О пострадавших не сообщается", - сообщила полиция в Twitter.
Газета Daily Mirror пишет со ссылкой на очевидцев и правоохранительные органы, что зона контроля безопасности заблокирована, находящихся внутри людей не выпускают, повсюду полицейские собаки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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