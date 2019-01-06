Трамп и Ким Чен Ын встретятся еще раз

США ведут переговоры о месте проведения второй встречи главы Белого дома Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом американский лидер заявил в воскресенье журналистам. Его выступление транслировал телеканал Fox News.

"Мы обсуждаем место проведения, мы объявим его, вероятно, в скором времени", - сказал он. "Они хотят встретиться, и мы хотим встретиться, посмотрим, что из этого выйдет", - добавил Трамп. "Однако санкции остаются", - подчеркнул он. "Но у нас хорошо идут дела с Северной Кореей", - отметил президент.

В среду Трамп, говоря о перспективах второго саммита, заявил, что получил очередное письмо от лидера КНДР, которое назвал замечательным. Источники телеканала CNN, знакомые с содержанием письма, заявили, что оно было составлено с целью напомнить Трампу о том, какие хорошие отношения ему удалось установить с Ким Чен Ыном. Как отметили источники, судя по всему, лидер КНДР направляет Трампу письма, когда полагает, что переговоры между двумя государствами не двигаются с мертвой точки, таким образом напоминая президенту США о том, как много, по его мнению, им удалось достичь в Сингапуре.

12 июня прошлого года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США и КНДР. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее, намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурской встречи не были конкретизированы.

2 декабря прошлого года Трамп информировал, что его следующая встреча с Ким Чен Ыном, скорее всего, состоится в январе или феврале 2019 года.