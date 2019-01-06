Армянская провокация в Караганде, массовые акции протеста - ФОТО - ВИДЕО

История имеет обыкновение повторяться. Инцидент, аналогичный армянским провокациям в Азербайджане на закате советской эпохи, произошел и в Казахстане. В ресторане "Древний Рим" в Караганде убили 23-летнего молодого человека.

ак ранее сообщало агентство NUR.KZ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое мужчин: Малхасян Торгом Манвелович, Малхасян Сохак Самвелович и Надырбеков Каир Хамитович. Задержанные признаны подозреваемыми в совершении тяжкого преступления. Судом города Караганды в отношении них санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Еще один соучастник, Нарек Гурурян объявлен в розыск.

В самом городе сотни казахстанцев вышли на акцию протеста против произвола армянской диаспоры в городе. В соцсетях появились видео, на которых сотни казахов выражали возмущение и обвиняли в случившемся представителей армянской диаспоры Казахстана. В город стянуты усиленные наряды полиции.

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