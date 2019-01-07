Власти Казахстана об армянской провокации в Караганде
Казахстанский грод Караганда продолжает оставаться в топе новостей региона. Причина - армянская провокация, закончившаяся смертью 23-летнего молодого человека. Как и в свое время в Азербайджане, местные армяне, поначалу всячески демонстрировашие свое "братство" с казахами, на практике повели себя совершенно наоборот, забив до смерти в драке одного мужчину, и еще одного отправили в реанимацию.
Аким (глава) Карагандинской области Казахстана Ерлан Кошанов встретился с родственниками погибшего в результате армянской провокации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Встреча проходила на фоне массовой акции местных жителей, которым надоел произвол представитеелй армянской диаспоры в городе.
Губернатор Карагандинской области сообщил, что расследование дела находится под личным контролем Генпрокурора Казахстана и отметил, что все виновные лица будут наказаны. Власти пообещали, что процесс будет прозрачным и объективным.
Напомним, что 6 января в ресторане "Древний Рим" в Караганде убили 23-летнего молодого человека. Преступниками оказались Малхасян Торгом Манвелович, Малхасян Сохак Самвелович и Надырбеков Каир Хамитович. Задержанные признаны подозреваемыми в совершении тяжкого преступления. Судом города Караганды в отношении них санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Еще один соучастник, Нарек Гурурян объявлен в розыск.
Расследование дела сопровождается массовыми акциями местных жителей, которые требуют покончить с армянским беспределом в городе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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