Президент CBS News покинет свой пост

Президент американского телеканала CBS News Дэвид Родс уходит со своего поста, его место займет исполнительный продюсер компании. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я провел в CBS восемь замечательных лет. Рад объявить, что вскоре передам бразды правления CBS News Сьюзен Зирински, нашему старшему исполнительному продюсеру", - сообщил Родс в своем микроблоге в Twitter.

Он также отметил, что с 1 марта будет выполнять функции старшего советника на телеканале.

Как сообщает газета Los Angeles Times, Зирински возглавит CBS News в марте 2019 года. Отмечается, что она станет первой женщиной на этом посту.