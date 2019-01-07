Президент CBS News покинет свой пост

7 января 2019 09:11

Президент американского телеканала CBS News Дэвид Родс уходит со своего поста, его место займет исполнительный продюсер компании. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я провел в CBS восемь замечательных лет. Рад объявить, что вскоре передам бразды правления CBS News Сьюзен Зирински, нашему старшему исполнительному продюсеру", - сообщил Родс в своем микроблоге в Twitter.

Он также отметил, что с 1 марта будет выполнять функции старшего советника на телеканале.

Как сообщает газета Los Angeles Times, Зирински возглавит CBS News в марте 2019 года. Отмечается, что она станет первой женщиной на этом посту.

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