Президент CBS News покинет свой пост
7 января 2019 09:11 150
Президент американского телеканала CBS News Дэвид Родс уходит со своего поста, его место займет исполнительный продюсер компании. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Я провел в CBS восемь замечательных лет. Рад объявить, что вскоре передам бразды правления CBS News Сьюзен Зирински, нашему старшему исполнительному продюсеру", - сообщил Родс в своем микроблоге в Twitter.
Он также отметил, что с 1 марта будет выполнять функции старшего советника на телеканале.
Как сообщает газета Los Angeles Times, Зирински возглавит CBS News в марте 2019 года. Отмечается, что она станет первой женщиной на этом посту.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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