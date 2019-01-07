В Индии нашли мужчину "плачущего кровавыми слезами" - ФОТО

Индийские врачи обнаружили мужчину, страдающего крайне редким физическим состоянием, в результате которого пациент в прямом смысле слова "плачет кровавыми слезами". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как пишет The Daily Mail, необычный случай был зафиксирован сотрудниками Института медицинских наук Андаманских и Никобарских островов в городе Порт-Блэр, остров Южный Андаман.

Медики сообщают, что к ним обратился 22-летний парень, который заявил о внезапном кровотечении из глаз, которое у него происходило дважды. При этом останавливалось оно так же внезапно, как и начиналось.

Чтобы понять, что с обратившимся не так, эксперты провели множество тесты, включая на свертываемость крови и прочность капилляров.

Оказалось, что мужчина находится в полном порядке, из-за чего ему поставили диагноз гемолакрия - крайне редкое состояние, при котором слезы текут вместе с кровью. Причина так и не была установлена.