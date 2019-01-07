Волк накинулся на ребенка, гуляющего в парке - ВИДЕО

В Челябинском парке имени Гагарина серый волк набросился на ребенка. Видео нападения хищника на малыша попало в соцсети. Зверь схватил мальчика за правую ногу и не отпускал, на помощь ему пришел подросток и мама ребенка.

Владелец хищника утверждает, что все было не так, животное домашнее и опасности не представляет, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Панику не надо разводить, я хозяин его, и мама ребенка сама подвела, чтобы он учился не бояться, и он с ним просто игрался, и потом она с ним несколько раз подходила к волку играться и фоткаться",- сказал Сергей Панасенко.

Мнения в соцсетях разделились, одни встали на защиту волка, мол мальчик сам виноват, другие наоборот защищают ребенка.

Как оказалось, серый волк - любимец местных детей, все с ним играют, виснут на нем. Ни на кого прежде он не нападал.

"Скорее всего что-то не понравилось сильно. Не уследили, не проконтроллировали. Это очень странно, волк ручной", - написали в комментарии очевидцы.

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