Некоторые страны ЕС не готовы к "жесткому" Brexit

Ряд стран ЕС начали подготовку к "жесткому" Brexit, но не все действительно готовы к такому варианту развития событий. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем в опубликованном интервью агентству dpa.

"Некоторые страны начали подготовку к такому сценарию, но не все действительно хорошо готовы", - сказала она. По мнению Мальмстрём, в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения "все было бы разорвано". "Великобритания стала бы третьим государством, и мы вели бы торговлю на основе правил ВТО, - отметила еврокомиссар. - Разумеется, мы начали бы переговоры о торговом соглашении, но на это потребовалось бы время".

"Таким образом, если британцы введут с первого же дня контроль, мы сделаем то же самое", - сказала она, отметив, что вначале может царить хаос. "Лучшим вариантом был бы упорядоченный выход", - подчеркнула Мальмстрем.

Напомним, ранее британский премьер Тереза Мэй сообщила дату голосования по сделке с ЕС о выходе Великобритании.

В то же время в самой Еврокомиссия уже разработали план экстренных действий в случае выхода Великобритании из состава Евросоюза без соглашения с Брюсселем.