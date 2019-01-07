Некоторые страны ЕС не готовы к "жесткому" Brexit
Ряд стран ЕС начали подготовку к "жесткому" Brexit, но не все действительно готовы к такому варианту развития событий. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем в опубликованном интервью агентству dpa.
"Некоторые страны начали подготовку к такому сценарию, но не все действительно хорошо готовы", - сказала она. По мнению Мальмстрём, в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения "все было бы разорвано". "Великобритания стала бы третьим государством, и мы вели бы торговлю на основе правил ВТО, - отметила еврокомиссар. - Разумеется, мы начали бы переговоры о торговом соглашении, но на это потребовалось бы время".
"Таким образом, если британцы введут с первого же дня контроль, мы сделаем то же самое", - сказала она, отметив, что вначале может царить хаос. "Лучшим вариантом был бы упорядоченный выход", - подчеркнула Мальмстрем.
Напомним, ранее британский премьер Тереза Мэй сообщила дату голосования по сделке с ЕС о выходе Великобритании.
В то же время в самой Еврокомиссия уже разработали план экстренных действий в случае выхода Великобритании из состава Евросоюза без соглашения с Брюсселем.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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