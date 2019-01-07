Турция массово отменяет морские и авиарейсы - ПРИЧИНА

В Стамбуле из-за снегопада отменен ряд внутренних и международных авиарейсов. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на сайт "Турецких авиалиний".

Сообщается, что авиарейсы в основном отменены в аэропорту имени Ататюрка.

Из внутренних отменены авиарейсы Стамбул-Синоп, Стамбул-Анталья и Стамбул-Газиантеп, из международных - Стамбул-Салоники, Стамбул-Кишинев, Стамбул-Харьков, Стамбул-Одесса, Стамбул-Белград.

Отметим, что в последний раз авиарейсы в Стамбуле отменялись 4 января этого года.

Также Trend со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции сообщает, что в связи с сильным ветром и снегопадом в акватории Стамбула отменены морские рейсы.

В сообщении отмечается, что Морские рейсы также отменены в провинции Бурса.

По прогнозам синоптиков, нестабильные погодные условия в этих регионах будут наблюдаться еще несколько дней.

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