Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии - ВИДЕО

Главврач перинатального центра Ингушетии Хади Угурчиева заявила, что пластырь на рот младенца наклеила пациентка, которая сняла и опубликовала данное видео. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Угурчиевой, медики пытались разобраться в ситуации, основываясь на той информации, которую предоставляла автор ролика. Однако они склонны предполагать, что сама пациентка и наклеила пластырь на рот малыша.

"Мы склонны думать, что пластырь был закреплен ею же, и съемка была произведена ею же и выпущен был аудиоролик, где изложенное не соответствует действительности", - заявила главврач, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как предполагают врачи, пациентка воспользовалась моментом, когда отвечающая за палату медсестра отошла в соседнюю палату для проведения ингаляции.

"Это буквально три-пять минут она отсутствовала в этой палате. Как раз в эти минуты был улучен момент, и была проведена съемка", - сказала Угурчиева.

Главврач заявила, что никакого физического вреда младенцу нанесено не было.

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