Число жертв оползня в Индонезии превысило 30 человек

Число жертв оползня, сошедшего на прошлой неделе на западе Индонезии, возросло до 31 человека. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Jakarta Post, ссылаясь на местные власти.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 20 пропавших без вести.

Какие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий - смотрите в инфографике Ria.ru.

"Поисково-спасательная команда активизирует усилия сегодня, чтобы найти пропавших людей", - заявил представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

Отмечается, что из ста человек, затронутых стихийным бедствием, 64 находятся вне опасности, 31 человек погиб, трое пострадали. Кроме того, два человека все еще числятся пропавшими без вести.

Оползни сошли в индонезийской провинции Западная Ява 31 декабря. Под завалами оказались 34 дома. По словам представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, оползни были вызваны сильными ливнями.