На границе с Финляндией задержали сбежавшего от армии гражданина Армении
7 января 2019 11:20 126
Пограничники задержали гражданина Армении, объявленного в розыск по статье об уклонении от военной службы. Задержанный официально проживает в испанском городе Гвадалахара.
Уроженца Армении, проживающего на территории Испании в городе Гвадалахара, поймали на финской границе в Выборгском районе Ленинградской области. Как сообщает 47news, 22-летний мужчина объявлен в розыск с 2015 года, передает Day.Az.
Накануне на пропускном пункте "Торфяновка" пограничники задержали гражданина Армении, который разыскивается у себя на родине за уклонение от военной службы.
Отмечается, что прокуратура примет решение о передаче уклониста правоохранителям другого государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!