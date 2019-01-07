На границе с Финляндией задержали сбежавшего от армии гражданина Армении

Пограничники задержали гражданина Армении, объявленного в розыск по статье об уклонении от военной службы. Задержанный официально проживает в испанском городе Гвадалахара.

Уроженца Армении, проживающего на территории Испании в городе Гвадалахара, поймали на финской границе в Выборгском районе Ленинградской области. Как сообщает 47news, 22-летний мужчина объявлен в розыск с 2015 года, передает Day.Az.

Накануне на пропускном пункте "Торфяновка" пограничники задержали гражданина Армении, который разыскивается у себя на родине за уклонение от военной службы.

Отмечается, что прокуратура примет решение о передаче уклониста правоохранителям другого государства.