На границе с Финляндией задержали сбежавшего от армии гражданина Армении

7 января 2019 11:20

Пограничники задержали гражданина Армении, объявленного в розыск по статье об уклонении от военной службы. Задержанный официально проживает в испанском городе Гвадалахара.

Уроженца Армении, проживающего на территории Испании в городе Гвадалахара, поймали на финской границе в Выборгском районе Ленинградской области. Как сообщает 47news, 22-летний мужчина объявлен в розыск с 2015 года, передает Day.Az.

Накануне на пропускном пункте "Торфяновка" пограничники задержали гражданина Армении, который разыскивается у себя на родине за уклонение от военной службы.

Отмечается, что прокуратура примет решение о передаче уклониста правоохранителям другого государства.

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