Сильный снегопад в Турции отрезал от внешнего мира около 300 сел - ВИДЕО

В связи с сильным снегопадом в турецкой провинции Ван прервалась связь с 295 населенными пунктами провинции. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в провинции Ван в настоящее время ведутся работы по установлению связи с населенными пунктами провинции. Согласно данным СМИ, в ряде населенных пунктов провинции высота снега достигает одного метра.

Отметим, что сегодня в Стамбуле также принято решение об отмене ряда авиарейсов из-за снегопада.

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