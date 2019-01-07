У побережья Кипра под смерчем выросла радуга - ВИДЕО
7 января 2019 12:25 172
У берегов Кипра туристы сняли на видео одновременно водяной смерч и радугу.
Водное торнадо само по себе редкое явление, оно вызвано воздушно-водяным вихрем и длится не более получаса, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Снять гигантскую воронку параллельно с разноцветной дугой - большая редкость.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как торнадо соединяет водную гладь с облаками, а радуга расположена параллельно вихрю.
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