Водитель Ferrari 360 на максимальной скорости въехал в океан - ВИДЕО

В конце декабря 48-летний Джеймс Мучаччо-младший на максимальной скорости въехал в Атлантический океан на своем автомобиле Ferrari 360. Происшествие произошло в американском штате Флорида. В результате инцидента водитель не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Происшествие случилось почти в 7 часов утра по местному времени 26 декабря. Водителю удалось покинуть машину до того, как Ferrari достиг дна, примерно на 9 метров. Автомобиль был извлечен из воды в течение 24 часов. Об этом сообщает издание The Drive.

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