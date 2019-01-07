Водитель Ferrari 360 на максимальной скорости въехал в океан - ВИДЕО

7 января 2019 13:07

В конце декабря 48-летний Джеймс Мучаччо-младший на максимальной скорости въехал в Атлантический океан на своем автомобиле Ferrari 360. Происшествие произошло в американском штате Флорида. В результате инцидента водитель не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Происшествие случилось почти в 7 часов утра по местному времени 26 декабря. Водителю удалось покинуть машину до того, как Ferrari достиг дна, примерно на 9 метров. Автомобиль был извлечен из воды в течение 24 часов. Об этом сообщает издание The Drive.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Водитель Ferrari 360 на максимальной скорости въехал в океан

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az