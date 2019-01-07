В Турции затонуло грузовое судно, на борту были азербайджанцы - ОБНОВЛЕНО

14:05

Двое членов экипажа корабля, затонувшего в Черном море у побережья турецкой провинции Самсун, являются гражданами Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Также на борту находились девять граждан Украины и двое граждан России.

Сообщается, что до сих пор из них были спасены шесть человек и найдено тело одного из членов экипажа.

О личностях спасённых членов экипажа и погибшего не сообщается.

Отметим, что сегодня в Черном море у побережья турецкой провинции Самсун затонуло грузовое судно, плавающее под флагом Панамы.

Ранее сообщалось, что на борту судна находилось 20 человек.

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13:29

В Черном море у побережья провинции Самсун затонуло грузовое судно, плавающее под флагом Панамы. Об этом, как передает Day.Az, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что на борту судна находились 20 человек.

Береговой охране Турции удалось спасти четырех человек и в настоящее время ведутся работы по спасению других членов экипажа.

О причинах происшествия не сообщается.

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