В Афганистане шесть человек погибли при попытке обезвредить снаряд

Снаряд взорвался в афганской провинции Пактика на юго-востоке страны при попытке его обезвредить, шесть человек, включая двух детей, погибли, еще шесть ранены. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Tolo News, ссылаясь на представителя местной полиции.

Как заявил официальный представитель полиции провинции Шах Махмуд Арьян, инцидент произошел в понедельник утром на местном рынке, где обнаружили неразорвавшийся снаряд. По его словам, местные жители попытались обезвредить боеприпас, и он сдетонировал.

По данным полиции, раненые доставлены в местные больницы, несколько человек находятся в критическом состоянии, их транспортировали в Кабул.