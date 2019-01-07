В Ереване сгорели 100 попугаев

Чрезвычайный инцидент произошел накануне в Ереване, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Как сообщает МЧС Армении, 6-го января в 19:16 в службу "911" поступил сигнал о том, что в одном из домов по 3-й улице в столичном квартале Силикян произошел пожар.

Пожар был локализован в 19:39, потушен в 19:53.

Огонь уничтожил 5 кв.м крыши расположенного во дворе дома хлева, внутри в дыму задохнулись около 100 попугаев.