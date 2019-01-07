Умер бывший министр обороны Израиля

7 января в возрасте 93 лет ушел из жизни последний из больших израильских политиков эпохи строительства еврейского государства Моше Аренс, передает Day.Az со ссылкой на Новости Израиля.

Аренс родился в Каунасе (Литва) в 1925 году, потом семья переехала в Ригу, где Моше пошел в школу. В 1939 году семья уехала в США. Во время Второй мировой войны Моше Аренс служил сержантом в инженерных войсках американской армии, а после провозглашения Израиля в 1948 году перебрался в Святую Землю.

Здесь он присоединился к военизированной организации "Эцель" и вскоре уехал по ее заданию в Северную Африку и Европу помогать евреям создавать отряды самообороны.

Вернувшись, он принял участие в создании (вместе с Менахемом Бегиным) правой националистической партии "Херут", стоявшую на позициях ревизионизма и территориального максимализма.

В 1951 году он возвращается в США на учебу в знаменитом Маасучусетском Технологическом Институте (MIT), где получает диплом инженера по аэронавтике. По возвращении на родину Моше Аренс получает должность профессора в Хайфском Технионе.

Депутат Кнессета с 1973 года, Аренс возглавлял комитет Кнессета по иностранным делам и обороне и во время израильско-египетских переговоров принял участие в достижении мира между двумя странами, хотя и был противником нескольких статей соглашения в Кэмп-Дэвид. В 1980 году он отказался от предложенного Бегиным портфеля министра обороны, чтобы не руководить эвакуацией еврейских поселений на Синае.

Он покидает Кнессет и в начале 1982 года уезжает в США послом Израиля, прихватив с собой 32-летнего Биньямина Нетаниягу, который получает пост 2-го секретаря посольства. Аренс был "политическим отцом" нынешнего премьер-министра, который сказал после известия о его кончине, что "любил Моше Аренса сыновней любовью".

После истории с Саброй и Шатилой Аренс сменил Ариэля Шарона на посту министра обороны, а с 1988 по 1990 гг. возглавлял МИД Израиля.

Аренс был противником одностороннего ухода из Иудеи и Самарии и Газы. Он также сомневался в необходимости приобретения самолетов-невидимок F-35, полагая, что средства следует направить на укрепление сухопутной армии.

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