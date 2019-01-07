Четверо парашютистов и пилот чудом уцелели, совершив жёсткую посадку в неисправном самолёте - ВИДЕО

Утром 6 января одномоторный самолет Cessna после взлета из аэродрома в городе Турадин (штат Виктория, Австралия) совершил аварийную посадку в поле, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Благодаря действиям пилота самолёта, у которого отказал двигатель во время полёта, четверо парашютистов остались живы и не получили никаких травм. По сообщениями СМИ, группа любителей острых ощущений из организации парашютного спорта Skydive South East Melbourne планировала совершить прыжки с летательного аппарата в сельской местности, но из-за отказа единственного двигателя экстремалы пережили волнительные моменты в своей жизни.

Австралийское бюро транспортной безопасности получило уведомление о катастофе и начало собственное расследование причин инцидента.

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