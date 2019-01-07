Голодный бегемот поймал рыбака в озере - ВИДЕО

Мэтью Ванджиуку оказался наедине с разъярённым бегемотом, когда ловил рыбу в озере Найваша в Кении, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Гиппопотам поймал в ловушку рыбака и попытался его утопить в болотистой местности, под деревом. Свидетели шокирующего инцидента, как могли отгоняли бегемота от молодого человека.

Нападение дикого зверя было запечатлено Фредерико Дженовезе, 47-летним фотографом из Италии, который путешествовал по Кении, чтобы полюбоваться местными ландшафтами.

В результате неравного противостояния, которое длилось около десяти минут, бегемот, нанеся ранения рыбаку, оставил свою жертву и уплыл к соплеменникам.

Мэтью Ванджиуку доставили в больницу, где на его теле обнаружили множественные неглубокие ранения. Спустя несколько дней рыбака, пережившего нападение бегемота, выписали из лечебницы.

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