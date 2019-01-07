Китай выразил США протест из-за эсминца ВМС у спорных островов

Китайская сторона выразила протест руководству США из-за прохода американского эсминца McCampbell рядом со спорными островами в Южно-Китайском море, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы уже сделали представление американской стороне в связи с этим", - сказал официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

По его словам, Китай призвал Вашингтон воздержаться от дальнейших провокационных действий.

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