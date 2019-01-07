Посольство США в Афинах забросали бутылками с краской
7 января 2019 17:15 134
Анархисты из группировки "Рубикон" забросали американское посольство в Афинах бутылками с красной краской, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что к зданию посольства ночью подъехала группа из десяти человек на мотоциклах, которые забросали его бутылками с краской и дымовыми шашками, чтобы не попасть на запись камер видеонаблюдения.
Полиция задержала несколько человек благодаря оперативно организованному преследованию, они были доставлены в службу госбезопасности.
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