Названа дата проведения голосования по Brexit

7 января 2019 18:19

Парламентское голосование по сделке Brexit, к которой пришли премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и сторона Европейского союза (ЕС), состоится 15 января. Об этом сообщает "Би-би-си"со ссылкой на источники в правительстве, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что более 200 парламентариев подписали письмо с просьбой Терезе Мэй исключить вариант выхода из ЕС без сделки.

В сделке премьер-министра Терезы Мэй прописаны условия Brexit, а также формат будущих отношений с ЕС после выхода Великобритании из союза. Она уже согласована с лидерами ЕС, теперь же предстоит голосование среди британских депутатов.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта, независимо от того, будет сделка принята депутатами или нет.

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