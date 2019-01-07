Британский миллионер узнал, что больше 20 лет воспитывал чужих детей

Британский миллионер, владелец компании MoneySupermarket Ричард Мейсон узнал, что 21 год воспитывал троих чужих детей. Об этом сообщает таблоид The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

У предпринимателя осталось три взрослых сына от первого брака, однако возникли проблемы с продолжением потомства с новой женой. Мейсон решился на медицинское обследование, в результате которого врачи обнаружили, что предприниматель с самого рождения бесплоден.

Мейсон подал иск к бывшей жене с требованием компенсации в размере 250 тысяч фунтов стерлингов. Экс-супруга до сих пор отказывается называть имя биологического отца детей.

Из-за судебных разбирательств двое сыновей отказались общаться с миллионером, однако третий в свою очередь написал ему письмо с благодарностью, в котором пообещал, что обнаружившиеся факты не испортят их отношения.



"Я всегда буду с тобой. Ты навсегда останешься моим отцом", - написал он.

Ричард Мейсон является одним из основателей веб-сайта MoneySupermarket.com, специализирующейся на сравнении цен в супермаркетах. Состояние бизнесмена оценивается в примерно десять миллионов фунтов стерлингов.

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