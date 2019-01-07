В США появилась работа мечты
В американском штате Калифорния открыта вакансия смотрителя маяка на острове. Об этом пишет портал Travel and Leisure, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Маяк и небольшая гостиница расположены на острове неподалеку от Сан-Франциско. Нынешним хранителям требуется замена, поскольку они уезжают на Большую землю.
В качестве кандидатов рассматриваются пары. Им будет предложена зарплата в 130 тысяч долларов в год, а также жилье и питание. При этом особо отмечается, что на острове нет многих привычных удобств, таких как беспроводной интернет или телевидение.
Кандидаты должны быть готовы выполнять всю необходимую работу по содержанию маяка и гостиницы, включая бухгалтерский учет и доставку гостей на остров и обратно.
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