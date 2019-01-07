Девушка, раздававшая воду на "Золотом глобусе", стала звездой сети - ФОТО

Кинопремия "Золотой глобус 2019" запомнилась многими яркими моментами: шикарные наряды звезд, вдохновляющие речи актеров на сцене церемонии, атмосфера триумфа, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Кроме знаменитостей внимание к себе приковала вполне второстепенный персонаж - девушка, работавшая на премии. В ее круг обязанностей входило предлагать гостям воду марки Fiji, таким образом рекламируя ее. Было ли это случайностью или она специально попадала в кадр, но на многих фото со знаменитостями девушка с подносом и бутылочкой воды позирует фотографам на заднем плане.

Это, конечно же, заметили пользователи сети и уже придумали девушке прозвище - Fiji water girl. Имени девушки пока никто не знает, но зато она успела стать звездой интернета.

"Вы можете быть самой крупной знаменитостью в мире, но вам никогда не стать Fiji water girl", - написано на картинке.