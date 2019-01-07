"ПСЖ" отдал все призовые своему сопернику по Кубку Франции

"Пари Сен-Жермен" отказался от 120 тысяч евро, которые полагались команде за выход в 1/16 финала Кубка Франции, передав их побежденному "Понтиви", сообщает Parischampions, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным источника, такое решение принял президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи. В матче 1/32 "ПСЖ" разгромил "Понтиви" (4:0).

Клуб "Понтиви" выступает в любительском чемпионате Франции в Национальном дивизионе 3, который является пятой по силе лигой в стране. Клуб был основан в 1935 году и играет на муниципальном стадионе, который вмещает 3200 зрителей. Сайт Transfermarkt оценивает суммарную стоимость игроков "Понтиви" в 425 тысяч евро.

Жеребьевка 1/16 финала турнира состоится 23 января, матчи состоятся 5 и 6 февраля. В последние четыре сезона победителем Кубка Франции неизменно становился "Пари Сен-Жермен".