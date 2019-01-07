Лионеля Месси хотят сделать акционером футбольного клуба "Андорра"

7 января 2019 21:21

Защитник "Барселоны" Жерар Пике намерен уговорить своего одноклубника Лионеля Месси стать акционером футбольного клуба "Андорра", владельцем которого является подконтрольна Пике компания.

Как сообщает Sport.es, Пике хочет привлечь Месси в качестве миноритарного инвестора, чтобы сделать бренд своего клуба более привлекательным во всем мире. Пике считает, что даже незначительное участие Месси в делах "Андорры" позволит клубу привлечь множество новых спонсоров, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Также новым руководством "Андорры" во главе с Пике рассматривается вариант сотрудничества с компанией Rakuten, которая является спонсором "Барселоны".

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