Лионеля Месси хотят сделать акционером футбольного клуба "Андорра"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике намерен уговорить своего одноклубника Лионеля Месси стать акционером футбольного клуба "Андорра", владельцем которого является подконтрольна Пике компания.

Как сообщает Sport.es, Пике хочет привлечь Месси в качестве миноритарного инвестора, чтобы сделать бренд своего клуба более привлекательным во всем мире. Пике считает, что даже незначительное участие Месси в делах "Андорры" позволит клубу привлечь множество новых спонсоров, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Также новым руководством "Андорры" во главе с Пике рассматривается вариант сотрудничества с компанией Rakuten, которая является спонсором "Барселоны".