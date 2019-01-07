Из-за забастовки в Германии отменили авиарейсы

Забастовка сотрудников служб безопасности берлинских аэропортов Тегель и Шенефельд привела к отменам и задержкам рейсов. Пператор воздушных гаваней - компания FBB - предупредил пассажиров о проблемах с авиасообщением, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Мы просим всех пассажиров получать информацию у авиакомпаний о статусе рейсов", - отмечается в заявлении компании.

Всего забастовка может затронуть около 80 полетов. В профсоюзе Verdi сообщили, что утром 7 января регистрация пассажиров в Шенефельде практически не осуществлялась.

В акции протеста, по данным по данным профсоюза, в двух аэропортах участвуют более 300 сотрудников служб безопасности, которые требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Ранее тарифные переговоры между Verdi и Федеральной ассоциацией компаний, предоставляющих услуги по обеспечению безопасности полетов (BDLS), завершились без каких-либо результатов. Следующий раунд намечен на 23 января.